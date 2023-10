Ultimi sondaggi politici | chi vincerebbe se si votasse oggi

Leggi su quifinanza

(Di sabato 21 ottobre 2023) Sono stati pubblicati i più recenti, provenienti dalla Supermedia YouTrend/Agi, che ha aggregato dati da oltre 20pubblicati nelle duesettimane da ben 12 istituti di ricerca. Questiforniscono un’indicazione su chi avrebbe successo in un’elezione tenutasie rivelano come cambino gli equilibri sia nella coalizione al governo sia tra le forze di opposizione. Inoltre, ci permettono di vedere chi sta guadagnando terreno e chi sta perdendo, secondo le rilevazioni pubblicate il 20 ottobre 2023, considerando personalità politiche come Meloni (Fratelli d’Italia), Salvini (Lega), Schlein (Pd), Conte (M5S), Renzi (Italia Viva), e Calenda (Azione). La classifica dei partitiLa Supermedia dei...