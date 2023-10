Ultime Notizie Roma del 21-10-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno passati dal di Raffa i primi convogli di aiuti per la striscia di Gaza nel mirino delle operazioni israeliane dal terribile attacco di due settimane fa ti amassi in Israele riferisce la TV satellitare Al Jazeera che sta trasmettendo alcune immagini secondo quanto Però tu sia nanna citando uno solo Stringher sul lato egiziano del Confine Il valico è stato subito hai chiuso dopo il passaggio di soli 20 camion ieri in attesa di passare C’erano più di 50 camion l’annuncio dell’apertura è arrivato da statunitense in Israele che non avvisa chiarito di non essere a conoscenza di quanto resterà aperto se sarà aperto per il passaggio dei cittadini stranieri in uscita dagadà l’ambasciata avverte che molte persone cercheranno di passare se verrà aperto e mette in guardia i cittadini americani ...