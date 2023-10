Ultime Notizie Roma del 21-10-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 ottobre 2023)dailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il valico di rafah tra Egitto e Gaza è stato da poco aperto al transito degli aiuti umanitari almeno 30 camion Giunti dall’Egitto sono già passati dal valico di kerem è il capo della delegazione sul posto della Mezzaluna Rossa palestinese Mahmud a Maira ha detto che la maggior parte di questi aiuti consiste medicinali per gli ospedali Inoltre vengono introdotte scorte alimentari assieme con acqua e materassi al valico di rafah resta invece chiuso anche oggi il punto di transito per i passeggeri nessuno può dunque uscire da Gaza verso l’Egitto e cambiamo ora argomento la nella relazione tra Giorgia Meloni Andrea Giambruno è stata ufficializzata ieri dalla premier italiano con un annuncio sui social le nostre strade si sono divise da tempo ed è arrivato ...