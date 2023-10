UFFICIALE – Formazioni ufficiali Verona-Napoli | c’è Raspadori al centro dell’attacco

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ledi(3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Amione; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Doig; Ngonge, Serdar; Djuric All. Baroni. A disposizione: Berardi, Perilli, Coppola, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Verona - Napoli: leufficiali VERONA (3 - 4 - 2 - 1) : Montipò; Amione, Dawidowicz, ... Quarto: Sozza. Var : Aureliano. Ass. Var : Valeri. ...

Verona-Napoli LIVE: Raspadori titolare Sky Sport

Formazioni ufficiali Verona-Napoli: le scelte di Baroni e Garcia CalcioNapoli24

Formazioni ufficiali Verona-Napoli – Il campionato italiano riapre i proprio battenti dopo la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali. Ad aprire le danze della 9^ giornata di Serie A ...Sono ufficiali le formazioni di Hellas Verona-Napoli, gara in programma alle 15 e valida per la nona giornata di Serie A.