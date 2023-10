Ue | Bortolotti eletto vice presidente Giovani socialisti | ' insieme a Schlein nuovo percorso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) Roma, 21 ott (Adnkronos) - “alla nuova leadership degli Young european socialists (YES) e al Pd di Ellyavviamo un, uniti daremo voce alla gext generation Eu e vinceremo le prossime elezioni europee”. Lo dichiara Alberto, neodeieuropei, l'organizzazionele del Pse e deie Democratici che riunisce 60 movimentili dei progressisti europei. “Si è concluso oggi a Barcellona il XVI Congresso degli Young European Socialists (YES), un grande evento di ripartenza per la nostra famiglia politica durante il quale sono stato...