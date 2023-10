Ucraina | niente cessate il fuoco se Mosca non si ritira dai territori occupati

Il segretario del Consiglio di sicurezza ucraino ha avvertito che le strutture intorno a Mosca potrebbero diventare bersagli, ma solo di armi prodotte nel Paese visto che l'si è impegnata a ...

Usa, evitato lo shutdown ma niente fondi all'Ucraina. Biden: "Continuare a sostenere Kiev" Sky Tg24

Usa: evitato lo shutdown, ma niente fondi all'Ucraina Agenzia ANSA

Bruxelles – Doveva essere un semplice incontro interlocutorio per discutere delle dispute commerciali in attesa di essere risolte e per ribadire il “sostegno incondizionato” all’Ucraina da i due… ...Ucraina non negozierà un cessate il fuoco con la Russia finché Mosca si rifiuterà di ritirarsi dai territori ucraini occupati.