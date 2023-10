Uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa | il motivo è folle

(Di sabato 21 ottobre 2023) Un fatto davvero sconvolgente è successo nella capitale lombarda. Una donna è stataed il suo corpo è stato fatto adaldi. L’uomo aveva tentato di nascondere il cadavere in una intercapedine della cucina, ildi questogesto è scioccante. Leggi anche: Tragico incidente, coppia di sposi si ribalta con l’auto: poi la drammatica scoperta su di lei Leggi anche: Il calciatore di serie A diventa padre per la prima volta: “Papà e mamma ti aspettano” Marta Di Nardo,È stato ritrovato il corpo della 60enne Marta Di Nardo, la donna scomparsa da due settimane. Ad ucciderla è stato ildiche avrebbe nascosto il corpo in una ...

Dopo averla, incapace di liberarsi del corpo o di nasconderlo da solo, ha deciso di tagliarlo letteralmente in due - il luminol ha rilevato tracce molto diffuse nell'appartamento in via Pietro ...

Marta Di Nardo è stata uccisa e fatta a pezzi: fermato il vicino di casa MilanoToday.it

Uccisa e fatta a pezzi, il vicino confessa TGR Lombardia

"Non volevo, sono dispiaciuto". Così ha detto, in sostanza, Domenico Livrieri, 46 anni, fermato nella notte a Milano per l'omicidio della vicina di casa Marta Di Nardo, la 60enne che era scomparsa dal ...