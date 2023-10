Uccide la Moglie Malata | Angelo Bernardone in Tribunale | la Versione Scioccante del Fatto

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 21 ottobre 2023) Chieti - A Lanciano, in occasione di un'udienza presso la Corte d'Assise,, 76 anni, di Casalbordino (Chieti), ha rivelato dettagli scioccanti sul tragico avvenimento accaduto lo scorso 26 dicembre 2021. In quella data,aveva ucciso la, Maria Rita Conese, 72 anni, che soffriva di Alzheimer e gravi forme di demenza, gettandola dal viadotto nel fiume Osento. Durante l'udienza, l'imputato ha descritto il suo gesto come un atto inspiegabile, spiegando che era in uno stato mentale alterato, e aveva la sensazione di essere sotto l'influenza del male.ha raccontato con lucidità i dettagli dell'accaduto. Ha dichiarato: "Quel giorno, mi sono fermato sul ponte sul fiume Osento dove mai mi ero fermato prima, mi chiedo perché l'ho. Io non c'ero ...