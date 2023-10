Tv Talk | puntata oggi | 21 ottobre 2023

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 21 ottobre 2023), sabato 7, alle 15:20 su Rai 3, torna Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3, ospiti 21In questanon mancano le analisi sui fatti d’attualità della settimana, con sguardo ovviamente a come i mass media ed i social li hanno trattati. In studio, Stefania Battistini, Marco Damilano, Angela Rafanelli, Marcello Cesena e Simona Garbarino (Jean Claude e Madre in GialappaShow), Lella Costa, Diego Passoni, Francesco Specchia, Marta Cagnola e Maria Volpe. TvRai 3, cast Nel cast fisso del ...