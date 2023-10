Tutto l' indispensabile da portare con te per le vacanze sulla neve

Leggi su gqitalia

(Di sabato 21 ottobre 2023) Cosa ti serve per una vacanza sulle piste da sci? La giusta attrezzatura per sciare prevende una selezione meticolosa dei capi giusti da mettere in valigia, uno degli aspetti più importanti per non avere brutte sorprese, sulle piste e non. Il consiglio è lo stesso per tutti i viaggi: per evitare bagagli pesanti e oggetti inutili, organizzati in anticipo così da mettere in valigia solo ciò che ti serve davvero per il tuo viaggio. Preparare la valigia per la settimana bianca significa aggiungere l’abbigliamento e l'attrezzatura da sci agli elementi essenziali necessari per un viaggio normale. Gioca d’anticipo per farti trovare pronto alla partenza, in questo modo potrai concentrarti sul goderti lacon la sicurezza di non aver dimenticato nulla. Ecco un promemoria che ti aiuterà a passare in revisione l'attrezzatura per sciare che hai già in casa e per decidere cosa ...