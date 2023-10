Tutti gli interventi estetici a cui si sono sottoposti i royal inglesi

Leggi su amica

(Di sabato 21 ottobre 2023) (Foto Ipa) Lafamily inglese è da sempre soggetta a rumors di ogni tipo, non ultimi quelli dedicati alla chirurgia plastica. Negli anni, infatti, a Kate Middleton, Camilla Parker Bowles, Meghan Markle e Sarah Fergusonstati attribuiti numerosi ritocchini,di rinoplastica e tonnellate di botox. Pettegolezzi che, spesso, non considerano la rigida etichetta reale. Per le, infatti, sottoporsi a un intervento è difficile: sarebbe disastroso, infatti, farsi catturare dai fotografi con un cerotto sul naso o con un livido post operatorio. Allo stesso modo, per la Corona inglese la chirurgia estetica rappresenta un rischio inutile: proprio come si evita di servire frutti di mare e cibi “pericolosi” a corte, così glichirurgici non necessari ...