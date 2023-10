“Tutti a Graz senza biglietto” | lo striscione in superstrada dei tifosi dell’Atalanta

Leggi su bergamonews

(Di sabato 21 ottobre 2023) Bergamo. È comparso nella serata di venerdì (20 ottobre) sul ponte di Colognola, visibile dalla, unoesposto dai, che recita “”. Un messaggio che risponde alle polemiche sui social nei giorni scorsi, dopo che mercoledì (18 ottobre) i ticket per la trasferta in Austria sono stati polverizzati andando sold out nel giro di una decina di minuti. Circa 700-800 i biglietti disponibili nel settore ospiti dello stadio, il 5% – come da regolamento Uefa – della capienza intera dello stadio di 15mila posti. Un numero decisamente minore rispetto alle richieste dei nerazzurri, data la vicinanza (relativa) della trasferta, distante circa 6 ore e mezza di auto.