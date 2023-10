Tutte le anticipazioni di Un posto al sole | settimana 23-27 ottobre 2023 aggiornamento 21 OTTOBRE

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ultime notizie La soap opera Unalci regalerà un’altraintrigante e piena di colpi di scena. Lunedì 23si parte col botto con una grande decisione presa da Manuela.Unal: per la puntata del 23si parte col botto con la decisione di Manuela Nell’episodio di Unalin onda il 23su Rai3, Manuela decide di fare un importante cambiamento nella sua vita. La Cirillo è determinata a superare il suo amore impossibile per Niko e abbandonare il suo passato di reclusione. Nel frattempo, Marina continua a perseguire il suo ...

...di superare il tetto di spesa per il personale così da poter immettere nel sistema pubblico... Ma, come si capisce dallesulla prossima manovra di bilancio queste non sono le ...

Il paradiso delle signore 8, tutte le anticipazioni 23-27 ottobre (aggiornamento 21 OTTOBRE) Termometro Politico

Uomini e Donne Anticipazioni trono over: Maurizio e Alessio ... ComingSoon.it

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 23 al 27 ottobre. Ezio e Gloria tornano a Milano per risolvere un problema con la fabbrica.Oggi, venerdì 20 ottobre, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Vediamo insieme tutte le Anticipazioni delle prossime puntate del trono over! Oggi, venerdì 20 ottobre, si sono ...