Trump | i repubblicani non dovrebbero discutere ma unirsi contro Biden

Gli Stati Uniti hanno già speso più di 60 miliardi di dollari per l'Ucraina, e una quota crescente di legislatori, incoraggiati da, hanno iniziato a chiedere che gli alleati ...

Jordan perde il sostegno del partito, non è più candidato Speaker RSI.ch Informazione

Da 16 giorni il congresso americano è sotto assedio di Trump Il Foglio

Jim Jordan, il prominente rappresentante repubblicano e alleato di lunga data del presidente Donald Trump, ha subito una sconfitta amara nella sua corsa per diventare lo speaker della Camera dei ...NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - La democrazia americana nel caos, sull’orlo di una crisi profonda per non riuscire ancora ad eleggere lo speaker del ...