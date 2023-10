Il trattore, privo di assicurazione, è stato immediatamente sospeso dalla circolazione in attesa di essere sottoposto a una nuova revisione con esito positivo. Il trattore - bolide è spuntato durante ...

Fermato trattore modificato in Trentino: poteva raggiungere i 100 all ... Alto Adige

Trentino, poteva andare a 100 km all'ora: fermato un trattore truccato TGCOM

Probabilmente non credevano ai loro occhi i militari che hanno fermato un mezzo agricolo a Riva del Garda (Trento). Il trattore, omologato per raggiungere la velocità massima di 40 km/h, era in grado ...Nello specifico, l’installazione sulla centralina di un filo elettrico che andava a bypassare il limitatore di velocità, facendolo superare di ben 60 chilometri l’ora. Il trattore, fino a che non ...