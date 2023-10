Tragedia a Pietrelcina | turista inglese trovato morto in un B&B

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn, 67enne di origini inglesi, ospite di un B&B di, è stato rinvenuto privo di vita all’interno dell’edificio. Il fatto è accaduto in una struttura ricettiva di via Paduli intorno alle 23 della serata di venerdì. A trovare l’uomo privo di vita è stato il titolare del B&B il quale ha subito chiesto l’intervento della Guardia Medica che tuttavia non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di. A quanto si è appreso l’uomo era nel paese di Padre Pio per fare visita alla sorella. L'articolo proviene da Anteprima24.it.