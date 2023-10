Traffico Roma del 21-10-2023 ore 19 | 30

(Di sabato 21 ottobre 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto dalle 16 di oggi e fino alle 8 di domattina chiusa alsulla Pontina all’altezza di Pomezia In entrambe le direzioni e per questo ci sono auto in coda tra Castelno e Pomezia verso Latina rallentamenti sulla tangenziale Tra Tor di Quinto e la Salaria nelle due direzioni in aumento gli spostamenti sul raccordo in particolare nel quadrante Est sud-est su entrambe le carreggiate iniziata oggi una nuova fase dei lavori per la realizzazione della metro C Piazza Venezia è stata modificata la viabilità con la chiusura aldella piazza di Palazzo Venezia doppio senso di marcia invece dal lato del palazzo delle Generali per tali modifiche forti disagi alla circolazione nell’aria incluse via del Teatro Marcello è via Nazionale intenso sulla Cassia tra la ...

In una città in cui i mezzi non funzionano come si può pensare di ampliare la zona alimitato". Intanto si stagliano tra i partecipanti i cartelli con su scritto: "No alla Ztl. Firma il ...

Milano, centro chiuderà al traffico privato. A Roma la Ztl rischia di non partire. Come si muovono le città ilmessaggero.it

Roma, traffico in tilt: manifestazioni, lavori in corso, incidenti, taxi introvabili. La città paralizzata Corriere Roma

Niente ZTL in fascia verde a Roma, slitta al 2024 l’entrata in funzione dei varchi. Non si placano le polemiche. Bisogna aspettare ancora un anno per vedere la ZTL in fascia verde nella Capitale. Robe ...Viaggiavano su un’auto rubata e non si sono fermati all’alt intimato dai carabinieri: dopo una corsa in automobile, sono stati costretti ...