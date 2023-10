Traffico Roma del 21-10-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 ottobre 2023) LuceverdeBuonasera Bentornati all’ascolto rallentamenti e code lungo la carreggiata interna del raccordo tra la 24 e Casilina in esterna si rallenta tra la p alla diramazioneSud per lavori code sulla Pontina tra Castelno e Pomezia Nord in direzione di Latina è chiuso il tratto tra Pomezia e Pomezia centro la riapertura domattina alle 8 code anche versovado in coda sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale verso il centro anche sulla Salaria si procede in file verso la tangenziale dall’ aeroporto dell’Urbe incidente in via Walter Tobagi nei pressi di via dei Ruderi di casacalda prudenza si è conclusa la manifestazione a Piazza di Porta San Giovanni La piazza è stata riaperta alle linee bus sono tornate regolari disagi alla circolazione nell’area ...