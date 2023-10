Traffico Roma del 21-10-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla via Cassia per incidente rallentamenti e code nelle due direzioni altezza via dei Due Ponti altro incidente con rallentamenti su via di Bravetta nei pressi di via del Forte Bravetta alle 15 un corteo di protesta si muoverà da Piazza Vittorio Emanuele II in direzione di San Giovanni passando per via Emanuele Filiberto termine previsto della manifestazione intorno alle 18 deviazioni per diverse linee di bus per lavori sulla diramazionenord fino alle 22 di questa sera a Chiusa l’uscita di Settebagni per chi proviene dalla A1 Milano Napoli uscita alternativa quella di Castelnuovo di Porto prevista invece nel pomeriggio intorno alle 16 la chiusura della Pontina anche qui per lavori tra Pomezia e Pomezia Nord versoe tra Pomezia nord e Pomezia centro ...