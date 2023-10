Traffico Roma del 21-10-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani per incidente chiusa al transito Viale della Stazione Prenestina da via Silvio Benco a viale della Venezia Giulia sempre a causa di un incidente al viadotto della Magliana tra via Cristoforo Colombo e via del Cappellaccio Verso il raccordo anulare in Piazza Vittorio Emanuele II fino alle 12 se ti in di protesta possibili deviazioni per 13 linee di bus manifestazione di protesta fino alle 13 in largo Bernardino da Feltre nei pressi della sede del Ministero dell’Istruzione e del merito e per questo motivo il 8 limita il servizio al largo Bernardino da Feltre bus sostitutivi tra piazza Flavio Biondo Piazza Venezia sulla diramazionenord dell’auto sole già dalle 6 e fino alle 22 chiusa l’uscita di Settebagni per chi proviene dalla A1 Milano Napoli uscita alternativa a quella di ...