Traffico Roma del 21-10-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno Bentrovati in studio Sonia cerquetani momentaneamente chiusa per incidente Viale della Stazione Prenestina tra via di Silvio Benco e viale della Venezia Giulia è sempre per incidenterallentato su via di Boccea da via Cornelia a via Nazareth in Piazza Vittorio Emanuele II fino alle 12 sit-in di protesta possibili azioni per 13 linee di bus manifestazione di protesta dalle 10 alle 13 anche in largo Bernardino da Feltre nei pressi della sede del Ministero dell’Istruzione e del merito e per questo motivo il tram 8 limite il servizio al largo Bernardino da Feltre bus sostitutivi tra piazza Flavio Biondo e Piazza Venezia sulla diramazionenord già dalle 6 e fino alle 22 è chiusa l’uscita di Settebagni per chi proviene dalla A1 Milano Napoli per lavori uscita alternativa a quella di Castelnuovo di ...