Tra le macerie a San Porfirio a Gaza | “eravamo in 400”

Leggi su fattidipaese

(Di sabato 21 ottobre 2023) Nella città vecchia diCity squadre di soccorritori scavano senza sosta fra ledell’edificio annesso alla chiesa greco-ortodossa di San. Per raggiungere il luogo colpito dal raid israeliano bisogna superare una strada sbarrata dai calcinacci. Poi si arriva davanti a quanto resta di un palazzo di due piani, con una sala per riunione ed uffici, dove ieri erano riunite circa 400 persone che speravano di aver trovato un riparo sicuro dagli incessanti bombardamenti dell’aviazione. Accanto alle rovine c’è un profondo cratere, quello che mancava all’ospedale al-Ahli presumibilmente colpito da un razzo della Jihad e non dai caccia israeliani. Dai balconi di un vicino condominio, rimasto intatto, gli abitanti seguono le operazioni di soccorso. Un primo bilancio della Caritas di Gerusalemme ha stabilito che nel ...