Toscana | la centrale geotermica a Castel del Piano non la vuole nessuno Proteste dai Comuni alle aziende | ma a decidere sarà il Tar

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tra ricorsi al Tar e proroghe di Valutazione di Impatto Ambientale, sono 10 anni che va avanti la questione dell’Impianto pilota geotermico denominato “Montenero” adel, in provincia di Grosseto. Sei pozzi e un impianto che converte calore in energia collegato alla rete elettrica nazionale tramite una linea di circa 15 km che interessa i territori comunali di Arcidosso e Santa Fiora. Un impianto che la Gesto Italia srl vorrebbe impiantare in mezzo a viti ed ulivi pregiati. Nella zona di produzione del vino Montecucco DOC e di un olio DOP, prodotto dall’olivastra di Seggiano. Ma anche della castagna dell’Amiata IGP. Un’area quella posta tra l’Amiata e la Val d’Orcia, dove l’agricoltura e la valorizzazione dei prodotti tipici sono elementi imprescindibili della valorizzazione del paesaggio. La...