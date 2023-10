Torino-Inter | per Juric un grosso dubbio | ballottaggio forzato

Leggi su inter-news

(Di sabato 21 ottobre 2023) Prosegue la marcia di avvicinamento a, sfida in programma nel tardo pomeriggio alle ore 18. Per Ivanun grandedi formazione in attacco, dopo il forfait di Duvan Zapata per infortunio.– Pietro Pellegri o Antonio Sanabria? Questo il grandedi formazione in vista diper Ivan. Al momento il primo è in vantaggio, anche se nella rifinitura di questa mattina il tecnico ha provato il paraguaiano – autore anche del gol decisivo nella sfida giocata in settimana contro la Bolivia – per capire le sue condizioni dopo il rientro dal Sudamerica. In base alle risposte di Sanabria arriverà poi la risposta di, trovatosi a dover fare a meno di Duvan Zapata dopo il suo ...