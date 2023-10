Torino Inter | le probabili formazioni | Inzaghi con tre dubbi

(Di sabato 21 ottobre 2023) Dopo la sosta per le Nazionali torna in campo la Serie A: ecco ledella sfida traDopo la sosta per le Nazionali torna in campo la Serie A: ecco ledella sfida tra(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Tameze, Seck; Sanabria. All. Juric(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All,

Oggi si riparte con la nona giornata di Serie A, alle 15 è in programma Verona - Napoli, poi ilospiterà l'e stasera la Lazio giocherà in casa del Sassuolo. Sfoglia la gallery per ...

Inter, la probabile formazione contro il Torino GianlucaDiMarzio.com

Vigilia di Torino-Inter: l'allenamento dei nerazzurri Inter - News Ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Seck, Vlasic; Pellegri. Allenatore: Juric. A disposizione: Gemello ...NUOVI VOLTI - Non ci sarà Brozovic, autore degli ultimi due gol al Torino: il croato in estate è passato all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo per circa 18 milioni di euro. Oltre al croato, mancheranno an ...