Torino-Inter | la MOVIOLA LIVE | ammonito Barella

All'Olimpico Grandeil match valido per la nona giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico Grandesi affrontano nel match valido per la nona giornata di campionato della Serie A 2023/...

Torino-Inter 0-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Torino-Inter: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

SECONDO TEMPO 4' Attenzione perché il problema per Schuurs, purtroppo,m sembra serio. 3' Schuurs fa quello che vuole, va via a centrocampo, viene steso da Barella che prende ...Finisce la prima frazione di gioco di Torino-Inter con il risultato di 0-0. Gara ad alta intensità che ha visto i giocatori granata prendere coraggio in particolar modo nella seconda parte del primo ...