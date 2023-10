Torino-Inter | Inzaghi non si fida | scelte decisamente indicative! ? TS

Leggi su inter-news

(Di sabato 21 ottobre 2023) Simoneconferma gran parte della formazione. Nella trasferta dipochi i cambi dall’undici tipo dell’. C’è un solo dubbio a centrocampo. NIENTE TURNOVER ? A poche ore dal delicato match di, l’di Simoneè al lavoro per definire la squadra titolare che scenderà in campo questa sera alle ore 18. Il tecnico nerazzurro punta ai “migliori” e si prepara a schierare la miglior formazione rimandando alle prossime gare il turnover. I due che potrebbero restare fuori dall’undici iniziare sono Bastoni – impiegato da Spalletti in Nazionale per 117? – e Dumfries che con l’Olanda ne ha giocato 152?. Il centrale italiano, rientrato affaticato, potrebbe sedersi in panchina in attesa delle sfide di Salisburgo e Roma. Mentre per quanto riguarda Dumfries, la sua ...