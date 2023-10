Torino-Inter 0-3 | vittoria sulle ali degli attaccanti! Primo posto

Leggi su inter-news

(Di sabato 21 ottobre 2023) Termina con il punteggio di 0-3, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo dopo iltempo terminato 0-0. SECONDO TEMPO – Nella ripresa l’non riesce fin da subito a trovare gli assalti incisivi per sbloccare il risultato, ma la gara cambia dopo il 50?. Prima con il brutto infortunio di Schuurs, che si fa male a un ginocchio dopo un contrasto di gioco con Calhanoglu. Poi con i cambi di Simone Inzaghi, che mette forze fresche sugli esterni e a centrocampo. E proprio il neo-entrato Denzel Dumfries semina il panico sulla destra al minuto 59, appoggiando poi in area per Marcus Thuram che con un tiro preciso mette in rete il pallone dello 0-1. Da qui è tutta un’altra, che al minuto 67 trova anche il raddoppio: calcio d’angolo dalla ...