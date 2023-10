Torino-Inter 0-3 | Thuram | “Non è stata una partita facile | ringrazio Dumfries per l’assist”

(Di sabato 21 ottobre 2023) “Ognifuori casa in Serie A è molto complicata e sapevamo che anche qui asarebbedura. Abbiamo fatto tre gol nel secondo tempo e portato a casa una bella vittoria. Soffrire a casa delpenso sia normale perché è una squadra molto fisica. Nell’vallo abbiamo aggiustato 2/3 cose a metà campo e poi siamo andati meglio”. Queste le parole di Marcus, attaccante dell’, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 3-0 contro il. “? È un gran giocatore e mi trovo molto bene a giocare con lui: loper. L’è una squadra di alto livello e sono contento di essere qui”. SportFace.

Commenta per primo0 - 3 Milinkovic Savic 6: questa volta non ha particolari colpe sui gol subiti, a differenza di quanto era avvenuto nel precedente turno nel derby contro la Juventus. Tameze 5,5 : ...

(Adnkronos) – L'Inter vince 3-0 sul campo del Torino nel match in calendario come anticipo della nona giornata della Serie A 2023-2024 e torna in vetta alla classifica con 22 punti, uno più del Milan ...