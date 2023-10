Torino-Inter 0-3 | Juric | “Mancata qualità | dobbiamo crescere Schuurs? Speriamo in miracolo”

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ivanha parlato a Dazn nel post-partita di0-3. Nonostante il risultato pesante, il tecnico granata esalta la prestazione dei suoi: “Per 60 minuti abbiamo giocato molto bene, ci èlae la lucidità per riuscire a segnare – spiega – Sicuramente è il primo momento difficile che attraversiamo in due anni e mezzo, sia per i risultati che per gli infortuni.tanto sui concetti e sul nostro modo di giocare, sono sicuro che ci riprenderemo perchè il campionato è lungo e anche da questi momenti impareremo qualcosa di nuovo.” Grande preoccupazione però sulle condizioni di, vittima di un infortunio. Per l’ex Ajax si teme la rottura del crociato: “Le sensazioni non sono positive, ...