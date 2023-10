Torino | i convocati di Juric in vista del match contro l’Inter

Commenta per primo Il tecnico Ivan Juric ha selezionato 23 calciatori per il match contro l'Inter (calcio d'inizio alle 18.00, Stadio Olimpico Grande), nona giornata di Serie A TIM. Portieri : Gemello, Milinkovic - Savic, Popa. Difensori : N'Guessan, Rodriguez, Sazanov, Schuurs, Zima. Centrocampisti : Antolini, Bellanova, Ginetis, Ilic, ...

Torino-Inter, i convocati di Juric: ancora out Buongiorno, c'è Radonjic TUTTO mercato WEB

Torino, sono 23 i giocatori convocati per la gara con l'Inter: Karamoh out in extremis Fcinternews.it

Il Torino arriva alla sfida delle 18,00 contro l'Inter con un'assenza dell'ultimo minuto, ovvero quella di Yann Karamoh, out a causa di un sovraccarico del muscolo retto femorale destro. Senza Karamoh ...Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha stilato la lista dei convocati per il match delle 18 contro l'Inter. In questo elenco sono presenti 23 giocatori e come noto sono assenti i nomi degli infortunati ...