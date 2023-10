Tonali gioca con il Newcastle | entra tra cori e applausi

(Di sabato 21 ottobre 2023) (Adnkronos) – Sandroin campo con il. Il centrocampista, coinvolto nel caso scommesse e indagato dalla procura di Torino, rischia una lunga squalifica da parte della giustizia sportiva. Intanto, però, l’extore del Milan viene impiegato dalnel match di Premier League vinto 4-0 contro il Cristal Palace., partito dalla panchina, èto in campo al 70?. I tifosi di casa gli hanno manifestato tutto il loro sostegno cone striscioni. Ilha travolto il Cristal Palace con i gol di Murphy (4?), Gordon (44?), Longstaff (47?) e Wilson (66?). La vittoria consente ai Magpies di salire a 16 punti, a ridosso della zona Champions League in classifica.nei ...

nei giorni scorsi è stato ascoltato dalla procura di Torino e avrebbe ammesso di aver scommesso sul calcio e su alcune partite del Milan, la sua squadra fino alla fine della scorsa stagione.

