Tommy Lee dei Mötley | “Bevevo 7 litri e mezzo di vodka al giorno”

(Di sabato 21 ottobre 2023) Pubblicato il 21 Ottobre, 2023 È sobrio da un anno e visto il suo passato, è già un grande risultato. Ma questi traguardi raggiunti, sono comunque una tentazione pericolosa perLee “perché resisto per un anno, poi sono così entusiasta di avercela fatta che vado a festeggiare”, ha spiegato il leader deiCrüe a Bill Maher, ospite del suo podcast ‘Club Random’. E nel suo caso festeggiare significa bere fino quasi a stare male, come quando si scolava due galloni dial(contando che un gallone equivale a circa quattro, parliamo di settepiù o meno). “L’alcol ti frega, è davvero strano – ha spiegato Lee – perché è facile innamorarsi del modo in cui ti fa sentire rilassato. Ma poi all’improvviso ti rendi conto che stai ...

Abbiamo dato le chiavi di casa ai robot,come è possibile che non abbiamo visto arrivare tutto questo' chiosa Sarsgaard che vorrebbe vedereJones, 'un tipo serio e che fa anche un po'paura',...

Tommy Lee rivela: «Bevevo sette litri e mezzo di vodka al giorno, è un miracolo che sia ancora vivo» Corriere della Sera

Tommy Lee fegato d'amianto "Bevevo sette litri e mezzo di vodka al giorno" TGCOM

Non solo Tommy Lee: le star che hanno detto addio all'alcol Non solo Tommy Lee, e non solo rockstar: tante sono le star che hanno detto addio all'alcol dopo anni di eccessi. Naomi Campbell ha ...In questo editoriale affrontiamo il concetto delle avventure grafiche e come sono cambiate nel corso degli anni.