Tolosa – Reims – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 21 ottobre 2023) Con l’obiettivo di portare a quattro le partite di imbattibilità in tutti i tornei, iltorna in Ligue 1 con la visita delallo Stadio Municipal domenica 22 ottobre. I viola arrivano alla pausa internazionale dopo il pareggio per 1-1 con il Brest, mentre gli ospiti sono stati sconfitti per 3-1 dai leader del Monaco con l’aiuto di una vecchia fiamma. Il calcio di inizio diè previsto alle 15 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreGli errori difensivi sono stati il tema di quando Brest esono scesi in campo allo Stade Francis Le-Ble quindici giorni fa, dove la truppa di Carles Martinez ha cercato di evitare i postumi dell’Europa League dopo il successo per 1-0 sul LASK ...