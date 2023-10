Tolosa-Reims domenica 22 ottobre 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 21 ottobre 2023) Caduto sul più bello in casa contro il Monaco nell’ultimo turno, ildi Still riparte dopo la sosta dallo Stade Municipal dicontro la squadra allenata da Martinez. I violets prima della sosta hanno fermato sul pari la capolista Brest, rischiando addirittura il colpaccio: il gol di Magri infatti ha retto fino a pochissimi minuti dalla fine e stava per regalare la seconda vittoria esterna InfoBetting: Scommesse Sportive e