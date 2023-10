(Di sabato 21 ottobre 2023) Dopo New York, ecco. Prosegue la predilezione di Benper le grandi megalopoli . E così dopo aver centrato agli Us Open la sua prima semiin carriera, ecco arrivare anche il pass ...

L'americano tra l'altro giocherà domani la sua primaAtp a. Poco più di una settimana fa Sinner ha dovuto interrompere il suo cammino a Shanghai proprio per mano del tennista di Atlanta. ...

Tokyo, la finale sarà Shelton-Karatsev sport.tiscali.it

Tennis, Shelton e Karatsev si giocheranno il titolo all'ATP di Tokyo: finale che promette scintille OA Sport

A contendere il titolo al russo ci sarà lo statunitense Shelton che ha vinto il derby con Giron TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Finisce il sogno ...Dopo New York, ecco Tokyo. Prosegue la predilezione di Ben Shelton per le grandi megalopoli . E così dopo aver centrato agli Us Open la sua ...