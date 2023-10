To Leslie | la recensione | una grande Andrea Riseborough per una disperata ballata country

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ladi To: la polvere del Texas e il sogno americano, la dipendenza e i tormenti, il film di Michael Morris è cinema che punta all'essenza. A cominciare dalla prova (da Oscar) di. Il sogno americano è morto, il sogno americano è vivo. Illusioni e disillusioni, gli incubi a metà, la disperazione e la bellezza. Uno sguardo, a sua volta, tanto folgorante quanto spettrale, pizzicando un cinema acustico, dove le immagini si fanno quadri e le parole musica dolente. C'è il cinema indipendente contemporaneo, e ci sono le inflessioni del cinema di Peter Bogdanovich e di John Schlesinger. Bellezza e bruttezza nei loro concetti più grammaticali, ma poi la speranza che torna a montare. Inaspettatamente. Ecco cos'è Todi Michael Morris, se non fosse poi (anche) il ritratto ...

Glass Onion - Knives Out, ladel nuovo caso Netflix di Benoit Blanc: un atto di ... Nel cast del sequel c'erano Janelle Monáe, Edward Norton, Kathryn Hahn,Odom Jr., Kate Hudson, Dave ...

To Leslie, la recensione del film con Andrea Riseborough Movieplayer

L'esorcista – Il credente e la ricerca del diavolo: la recensione del film Vanity Fair Italia

La recensione di To Leslie: la polvere del Texas e il sogno americano, la dipendenza e i tormenti, il film di Michael Morris è cinema che punta all'essenza. A cominciare dalla prova (da Oscar) di ...ROMA – Leslie Rowland è una madre single del Texas che fa sacrifici per tentare di mantenere il figlio James. Vince alla lotteria ma, in pochi anni, dilapida tutto inimicandosi amici e conoscenti, ...