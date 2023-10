Thuram intoccabile in Torino-Inter Tanta voglia di gol fuori ? TS

(Di sabato 21 ottobre 2023) A poche ore da, Inzaghi confermanel centro dell’attacco. Sanchez invece farà da jolly dopo il volocontinentale. JOLLY ? Archiviata la sosta delle Nazionali, Simone Inzaghi nel pomeriggio di ieri intorno alle 14:30, ha riabbracciato ad Appiano Gentile Alexis Sanchez. Il cileno è arrivato ultimo, dopo Lautaro Martinez, a causa dei volicontinentali per quanto riguarda il Sudamerica. Lo stesso argentino invece è sbarcato a Milano nella serata di giovedì e potrebbe già scendere in campo questa sera con la maglia da titolare. Insieme a lui ci sarà il solito Marcusche si è preso il posto nel cuore dei tifosi dopo il tradimento di Lukaku. TIKUS ? Marcus, in questo avvio di stagione, ha avuto un forte impatto sia con ...

...al lavoro per portarlo a Torino.'Il Ds della Juve sta lavorando tantissimo sul fronte- le ... come Vlahovic, sarebbe potuto partire già l'estate scorsa visto che per Giuntoli non era...

Inter, Thuram diventa intoccabile: perché ora serve anche più di Lautaro - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter-Sassuolo, le scelte di Inzaghi: Mkhitaryan, niente riposo ... L'Interista

Thuram jr, metronomo imprescindibile Dopo un Euro Under 21 poco soddisfacente con la sua Francia, il più piccolo degli eredi di Lilian Thuram (seguito dalla Juventus) ha deciso di resettare e ...Il club inglese starebbe pensando a un'offerta di 35 milioni di euro per l'attaccante francese, troppo pochi e troppo presto per l'Inter ...