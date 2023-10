Thuram | «Dumfries gran giocatore! Voglio crescere ogni partita»

(Di sabato 21 ottobre 2023)è chiamato a giudicare il match di oggi col Torino, che ha fatto ripartire il campionato dopo la sosta per le nazionali e lo stesso francese ha sbloccato. Lo ha fatto nel corso del postdi Inter TV. SBLOCCATA – Le parole di Marcusdopo Torino-Inter: «Una bella, contro una squadra molto fisica, e abbiamo preso i tre punti. Denzelè unde giocatore, lo sto conoscendo sempre meglio e mi sta aiutando. Sto crescendo, ho ancora tanto da fare e spero di fare meglio. Il Salisburgo? Giocandotre giorni dobbiamo subito pensare alla prossima». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

... 'Siam venuti fin qua per vedere segnare'. Il francese si smarca in area e di prima intenzione gira in porta l'assist di. Tifosi accontentati e partita sbloccata. Sempre più ...

Torino porta bene a Thuram: Dumfries entra e suggerisce, 1-0 del francese TUTTO mercato WEB

L'Inter riparte con Thuram e Lautaro: Toro ko 3-0 Sky Sport

L’Inter aumenta i ritmi e passa al 59': Dumfries da poco entrato punta Rodriguez e mette in mezzo per Thuram, che batte Milinkovic con un destro all’angolino per l’1-0. I granata accusano il colpo e ...Prima Marcus Thuram ha trovato l’angolino con un elegante rasoterra incrociato all’interno dell’area di rigore su assist di Denzel Dumfries. Poi Lautaro Martinez ha bucato Vanja Milinkovic-Savic sugli ...