Terrorismo | Piantedosi “Unica preoccupazione da lupi solitari”

(Di sabato 21 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Conosciamo la situazione del nostro Paese e l'unico elemento diè legato ai, persone che possono subire il fascino della radicalizzazione, che non sono legati a gruppi ma le cui azioni si possono rivelare altrettanto tragiche come successo in Belgio o in Francia. Rispetto alle evidenze di intelligence e di polizia, mi sento di lanciare un messaggio di rassicurazione di più ampia portata ma resta fermo questo tipo di minaccia”. Così il ministro dell'Interno, Matteo, ospite a “Stasera Italia weekend” su Rete 4, in merito a un possibile rischioin Italia. “Alla nostra frontiera con la Slovenia abbiamo intercettato 7 mila persone, ma tante altre potrebbero essere passate in qualche modo. E' una frontiera che riguarda un tipo di flusso ...