Terrorismo | gip Milano | ' da arrestati condotte gravi | proselitismo social all' Isis' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) (Adnkronos) - Refaei, assistito dall'avvocato Emanuele Perego, è l'indagato "per il quale meglio appare visibile il graduale e ingravescente percorso di radicalizzazione che sfocia in elementi di assolutàta" che il gip Filice racchiude in due punti: il giuramento di fedeltà allo Stato islamico e l'invio di denaro, tramite la richiesta di un componente dell', di assistenza finanziaria alle vedove dei campi profughi in Siria. Nosair, invece, a detta del giudice, è l'uomo "più consapevole e convinto, sin dall'inizio, dell'attività diche, infatti, conduce nella maniera più strenua e e incessante proprio nei confronti di Refaei, praticamente guidandolo nel suo percorso di sempre più accentuata radicalizzazione", come dimostra "il notevole scambio di contenuti" tra i due, in particolare di Nosair - che avrebbe ...