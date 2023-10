Terrorismo | gip Milano | ' arrestati hanno rilanciato violenza e pericolosità Isis'

(Di sabato 21 ottobre 2023), 21 ott. (Adnkronos) - Alaa Refaei, 44anni, e Gharib Hassan Nosair Mohamed Nosair, 49 anni,martedì scorso aperinternazionale "partecipato attivamente a una rete digitale via social, di carattere internazionale, la cui finalità è espressamente quella di diffondere l'apologia e il proselitismo nei confronti dell'e di esaltarne i metodi violenti e le azioni truci". Lo sostiene il gip diFabrizio Filice nel suo provvedimento con cui conferma il carcere e respinge le richieste di domiciliari avanzate dai difensori. I due amici "non si sono limitati a fruire, in maniera passiva od occasionale, delle informazioni diffuse attraverso la rete maattivamente provveduto alla loro condivisione e al loro ...

Per ille affermazioni degli indagati di aver interrotto ogni forma di partecipazione di sostegno via social alislamico - elemento che resta da verificare - 'non rappresenta allo ...

Refaei, assistito dall'avvocato Emanuele Perego, è l'indagato "per il quale meglio appare visibile il graduale e ingravescente percorso di radicalizzazione che sfocia in elementi di asso ...