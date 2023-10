Terrorismo | gip | i due arrestati a Milano restano in carcere 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) (Adnkronos) - Durante l'interrogatorio di garanzia, il 44enne ex imprenditore edile, difeso dall'avvocato Emanuele Perego, aveva spiegato - tra le lacrime - "di non essere affiliato all'Isis, ma di aver mandato piccole somme di denaro nei campi profughi per aiutare donne e bambini, senza essere a conoscenza che era il campo delle vedove e degli orfani dell'Isis. Con l'Isis condivido l'astio verso Assad e la Siria, e come cittadino italiano, che da 23 anni vive in Italia e che qui ha portato i suoi tre figli, mai avrei potuto pianificare un attentato in Italia che è il Paese della libertà o in Occidente", la difesa riportata dal suo legale. Una versione simile a quella dell'amico 49enne, anche lui accusato di associazione con finalità terroristiche per la sua presunta adesione a Daesh. Assistito dall'avvocato Massimo Lanteri, aveva spiegato, nell'interrogatorio davanti al gip, che i ...