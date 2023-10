Terra Amara | Anticipazioni e Trame Turche | Quali segreti nasconde Umit | e che cosa ha in mente?

Ad oggi, Umit sta perdendo la testa per Demir , e nessuno ha ancora beccato i due amanti. Le Anticipazioni turche delle puntate di, che a breve andranno in onda su Canale 5 , ci mostrano che Sevda capirà che la Kahraman e lo Yaman hanno una relazione clandestina . La cantante la minaccerà , ed il primario reagirà in ...

Terra amara, puntata di oggi 20 ottobre in streaming Mediaset Infinity

Terra Amara, le anticipazioni di oggi, giovedì 19 ottobre: Zuleyha prova qualcosa per Demir ed è in preda ai d ilmessaggero.it

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Umit comincerà ad assumere degli atteggiamenti piuttosto ambigui... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Fekeli, il ...