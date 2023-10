Teo Mammucari a Ballando con le stelle del 21 ottobre 2023 video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 21 ottobre 2023) La prima puntata dicon ledi stasera, 21, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dal noto attore Teoe dalla bravissima ballerina Anastasia Kuzmina. La coppia ha ballato una coreografia di Boogie sulle note del brano Blue Suede Shoes di Elvis Presley. Teo: i voti adi stasera La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto.ha fatto il…, esattamente come ci si aspettava. E’ sgraziato, ma ha il senso del ritmo. Va rivisto in balli meno scatenati. Il voto totale della coppia è ...