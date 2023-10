Tensioni a Verona tra tifosi del Napoli e forze dell’ordine | 36 Daspo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutitradelsi sono verificati stamani in alcune zone tra la stazione ferroviaria e lo stadio Bentegodi di, dove alle ore 15.00 è in programma la partita tra Hellas e. Alcune decine dipartenopei hanno creato disagi tra la stazione ferroviaria di Porta Nuova e zona Fiera, dove gli ultras napoletani hanno lanciato fumogeni. Alcuni di essi sono stati bloccati e portati in Questura per l’identificazione. Sul posto anche la Polizia Locale per gestire la viabilità. Intorno alle ore 10.00 una cinquantina didelsono venuti a contatto con sostenitori delnei pressi del parcheggio davanti alla Curva ...