Tania Bambaci | chi è la compagna di Samuel Peron | dalla crisi al figlio Leonardo

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 21 ottobre 2023)è ladi, uno dei maestri ballerini di Ballando con le Stelle 2023. Classe 1990,, attrice e modella, è nata a Messina e nel suo curriculum vanta anche una laurea in Lingue e Culture Moderne e un master in Sceneggiatura e Produzione Audiovisiva.è ladi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.