Sei persone, fra cui quattro agenti di polizia locale, sono rimaste ferite questa mattina a Milano in unsul ponte del Ghisallo in direzione dell'Autolaghi, al chilometro 1 dell'autostrada A8. Secondo una prima ricostruzione, un'auto ha tamponato una macchina della polizia locale che a sua ...

Tamponamento a catena a Milano, 6 feriti, 4 sono agenti Euronews Italiano

Tamponamento a catena in Valganna, traffico in tilt sulla statale Luino Notizie

Sei persone, fra cui quattro agenti di polizia locale, sono rimaste ferite questa mattina a Milano in un tamponamento sul ponte del Ghisallo in direzione dell'Autolaghi, al chilometro 1 dell'autostrad ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...