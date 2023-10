Tale e Quale show 2023 | vincitore e classifica della quinta puntata di venerdì 20 ottobre

Leggi su movieplayer

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ladiha visto la vittoria di Lorenzo Licitra nei panni di Alex Baroni Ladi, andata in onda20, ha visto la vittoria di Lorenzo Licitra che questa settimana ha indossato i panni di Alex Baroni convincendo sia la giuria che il pubblico da casa, è la seconda volta che il cantante si piazza al primo posto inin questa stagione. Maria Teresa Ruta, a causa di un infortunio, è stata sostituita dalla figlia Guenda Goria. Ultimo inScialpi che non ha potuto imitare Nick dei Cugini di Campagna per un problema di ...