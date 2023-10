Taglio del nastro a più mani per ‘In Vino Civitas’

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiEmozione, gioia ed anche un pizzico di fortuna e la speranza che quell’auspicio dello slogan scelto per la settima edizione di InCivitas “Ilporta bene” possa davvero funzionare per loro e per tutte le imprese dell’Emilia Romagna messe in ginocchio dall’alluvione dello scorso maggio. È quanto portano via da Salerno Maria Rosa e Giampaolo Bordini, i titolari dell’azienda vitivinicola Villa Papiano di Modigliana che hanno ricevuto, dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, il Bacco in ceramica artistica tradizionale vietrese realizzato dal maestro Lucio Ronca, presidente di Cna Salerno e promotore con l’associazione, diretta da Simona Paolillo, del premio EccellenSA, un riconoscimento attribuito, durante il Salone deldi Salerno ad un’impresa del settoreche si è ...